Dez militares, instrutores da Polícia do Exército, foram acusados pelo Ministério Público de diversos crimes de ofensas corporais, abuso de autoridade, e uso ilegítimo de arma de fogo (crimes previstos no código de justiça militar), praticados num alegado ritual de praxe ocorrido em 2017, no Campo Militar de Santa Margarida, Santarém.As vítimas foram quatro militares, recém-transferidos para o pelotão da Polícia do Exército. Segundo a acusação, cuja súmula foi ontem publicada na página online do Ministério Público de Lisboa, os agressores atacaram os quatro militares, vendando-lhes os olhos. De acordo com a prova recolhida pela Polícia Judiciária Militar, que investigou, foram ainda forçados a ingerir bebidas alcoólicas e tiveram as caras tapadas com fronhas de almofadas. Por fim, foram algemados e atingidos com jatos de água no corpo e cara.contactou o Exército para um comentário sobre este processo, mas fonte oficial declinou.