Em três dias arderam 10 mil hectares da Serra da Estrela. Proteção Civil fala em 90% do fogo dominado

A área estimada ardida no incêndio da Serra da Estrela em três dias é de 10 mil hectares, num incêndio "bastante violento".O incêndio tem 90% do perímetro dominado, sendo a frente ativa na Covilhã, distrito de Castelo Branco, a que causa "maior preocupação".

"Neste momento 90% do perímetro do incêndio encontra-se dominado, sendo que existem 10% por dominar. O incêndio tem uma frente ativa no distrito de Castelo Branco, na Covilhã, entre a Quinta da Atalaia, Teixoso e Orjais, sendo a frente que nos preocupa mais", disse em conferência de imprensa o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras (Lisboa).

No incêndio em Vale Formoso, na Guarda, 45 pessoas que foram deslocadas das habitações para zonas de concentração regressaram já às habitações. Duas casas ficaram destruídas pelas chamas, sendo uma delas uma casa de primeira habitação.Em atualização