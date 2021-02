Mais de 10 mil pessoas entram por dia em Portugal pelos 14 postos de passagem autorizada que estão a ser controlados pelo SEF e pela GNR no combate à pandemia Covid-19.A grande maioria das pessoas que na última semana entraram em Portugal são camionistas que não estão sujeitos a qualquer controlo de fiscalização documental e sanitária. Só podem atravessar as fronteira e entrar em Portugal os cidadãos que tenham residência no nosso país. Não é necessário nenhum teste Covid-19 que ateste estar negativo para a doença.o capitão David Martins, da GNR da Guarda. As fronteiras vão ficar encerradas pelo menos até domingo.