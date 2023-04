Dez pessoas, nove delas crianças, sofreram uma intoxicação alimentar numa estalagem em Aljubarrota, no Concelho de Alcobaça. O alerta foi dado cerca das 12h30 desta sexta-feira.As vítimas foram assistidas no local e posteriormente levadas para as unidades hospitalares mais próximas.As autoridades médicas procuram entender a real extensão do sucedido. Para tal, tenta-se apurar a origem da intoxicação.