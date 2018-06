Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

100 milhões em droga caçados em veleiro

Inglês, holandês e croata seguiam a bordo, com 1,4 toneladas de cocaína que vinha das Caraíbas com destino à Europa.

Por Joana de Sales | 01:30

Três traficantes estrangeiros foram detidos, na operação Mar Azul, da Polícia Judiciária, com 1400 quilos de cocaína, com elevado grau de pureza, a bordo de um veleiro – droga que, depois de adulterada com substâncias de corte, e vendida a uma média de 50 euros por grama, no mercado de rua, renderia mais de 100 milhões de euros.



Os tripulantes da embarcação – um inglês, um holandês e um croata – foram intercetados no fim de semana quando navegavam a 250 milhas da ilha do Faial, Açores, tendo a quantidade de droga sido uma surpresa para a PJ. A cocaína vinha das Caraíbas com destino à Europa.



"Quando falamos de veleiros, normalmente [o tráfico] é na ordem das centenas de quilogramas. Portanto é um valor considerável para este tipo de embarcação", disse Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.



O veleiro tinha bandeira das Ilhas Virgens Britânicas. Foi detetada na sequência de uma troca de informações com a National Crime Agency, do Reino Unido. A operação decorreu com o apoio da Marinha, Força Aérea, GNR e Polícia Marítima.



"Na prática somos os olhos das forças que vão fazer a abordagem", adiantou o porta-voz da Força Aérea, tenente-coronel Bernardo Costa. Os meios envolvidos realizaram cerca de 20 horas de voo. Já a Marinha, com um navio e o destacamento de Ações Especiais, prestou apoio à segurança da embarcação.



Os três suspeitos ficaram em prisão preventiva por ordem do juiz.



PORMENORES

Droga das Caraíbas

A Polícia Judiciária detetou que a droga estava a ser transportada das Caraíbas para o continente europeu para ser distribuída por diferentes países.



Suspeitos em organização

Os arguidos, com idades entre os 38 e 51 anos, integram uma organização criminosa de dimensão transnacional implantada na Europa e América Latina.



Cocaína escondida

A PJ revelou que a cocaína estava bem escondida em compartimentos debaixo dos depósitos de combustível do veleiro.



Droga incinerada

Ontem, dia internacional contra o abuso e tráfico ilícito de estupefacientes, a PJ incinerou cerca de 2,2 toneladas de vários tipos de drogas apreendidas.