No espaço de um mês, 11 cães foram encontrados mortos em Alvações de Corgo, no concelho de Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real. A população suspeita que possam ter sido envenenados, depois de descobrirem pedaços de chouriço e salsicha deixados em zonas de acesso aos animais.



"No mesmo dia morreram cinco cães, isso não é normal", lamentou ao Correio da Manhã Agostinha Santos, que ainda está a recuperar da perda do amigo de quatro patas.









