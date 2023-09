Um incêndio está a lavrar com intensidade, na localidade de Palheiros, em Torres do Mondego, Coimbra.



As chamas deflagaram às 15h15.

Existem duas frentes ativas, uma perto de casas e outra para o lado da localidade de Zorro.

Estão no local cerca de 408 bombeiros de várias corporações, apoiados por 105 viaturas e 14 meios aéreos.