Onze militares portugueses partiram esta sexta-feira de manhã do Montijo para uma missão de três meses no Kosovo.Um dos objetivos da missão passa por ajudar na montagem do centro de acolhimento de refugiados, no âmbito do contributo de Portugal para o reforço da Aliança Atlântica.No momento da partida, a Alferes Joana Granja revelou àque esta é a sua primeira missão internacional. "Estou muito orgulhosa por poder participar", afirmou.