12 anos de prisão para homem que esfaqueou mortalmente amigo nas Caldas da Rainha

O tribunal de Leiria condenou a 12 anos de prisão o homem acusado de esfaquear mortalmente um amigo nas Caldas da Rainha, em janeiro do ano passado. Ademir Almeida estava acusado de homicídio qualificado , que foi reduzido para homicídio simples, uma vez que a prova produzida não foi suficiente para estabelecer um motivo.Os advogados do arguido já anunciaram que vão recorrer.O desentendimento ocorreu durante um churrasco na casa da vítima, o contexto de consumo de bebidas alcoólicas. O condenado atingiu a vítima por três vezes, no tórax, com uma faca de 18,5 cm. A vítima viria a morrer no hospital das Caldas da Rainha.O homicida já tinha antecedentes criminais por crimes de desobediência e falsificação de documentos.