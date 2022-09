12 feridos em colisão entre autocarro e mota na Ponte 25 de Abril em Lisboa. Trânsito está condicionado

Uma colisão rodoviária entre um autocarro e um motociclo provocou 12 feridos ligeiros, esta manhã, na Ponte 25 de Abril, no sentido sul-norte. A via da direita está obstruída e o trânsito está a circular pelas restantes faixas.Nove das vítimas foram transportadas para o hospital e as restantes três foram assistidas no local.No local estão 17 operacionais apoiados por 8 viaturas incluindo os Bombeiros de Almada, os Bombeiros da Trafaria, os Bombeiros de Cacilhas, a VMER do Hospital Garcia de Orta e também a PSP.O acidente aconteceu pelas 9h da manhã.