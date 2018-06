Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

13 feridos em 13 horas nas estradas do Norte

Casal voltava a casa após comprar pão quando sofreu ferimentos graves em colisão frontal.

Por Paulo Jorge Duarte e Manuel Jorge Bento | 08:05

Uma mulher, de 29 anos, e um homem, de 30, ficaram gravemente feridos após o carro colidir de frente com outro, na rua Central, no Olival, em Vila Nova de Gaia. O condutor, de 40 anos, do outro carro sofreu ferimentos ligeiros. Tinham ido comprar pão e regressavam a casa para o almoço, este domingo às 12h50.



"Ouvi o estrondo, vim aqui, já estavam os dois [casal] estendidos no chão, sem sentidos, e vi depois a mãe da mulher a correr para o carro a gritar ‘Ai a minha filha’", disse uma das primeiras pessoas a chegar ao local. Só entre a 01h30 e as 14h30 de este domingo, oito acidentes causaram 13 feridos - quatro dos quais graves -, na área metropolitana do Porto.



O primeiro caso foi de um homem de 44 anos, colhido por um carro, na EN13, na Póvoa de Varzim, que foi levado com ferimentos graves para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Às 03h40, na EN15, em Amarante, outro homem, com cerca de 40 anos, foi atropelado, assistido pelos Bombeiros da Lixa e hospitalizado no Porto.



Ainda durante a noite, em Meixomil, Paços de Ferreira, um despiste causou três feridos ligeiros. Outro despiste na A20, em Oliveira do Douro, Gaia, e um acidente na A3, Santo Tirso, provocaram mais duas vítimas. Uma mulher, com cerca de 40 anos, também ficou ferida, na rua Cais do Cavaco, Gaia, numa colisão entre dois automóveis.



O último acidente no período de 13 horas ocorreu já depois das 14h00. Um carro despistou-se e capotou, no IC2, em S. João da Madeira, deixando duas pessoas feridas.