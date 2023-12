Há 13 jogadores de futebol, alguns no ativo, outros já reformados, que avançaram com processos contra a gigante dos videojogos Electronic Arts Inc. (EA), em que exigem indemnizações no valor de 3,8 milhões de euros. Em causa está a utilização e divulgação não autorizada das suas imagens na produção e comercialização de jogos de vídeo da empresa norte-americana, que em 2022 faturou 6,9 mil milhões de euros.









