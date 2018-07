Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

1,3 milhões para concluir pavilhão abandonado em Portimão

Obra tem um prazo de execução de 8 meses, sendo inaugurada no 2º semestre de 2019.

Por José Carlos Eusébio | 09:55

ACâmara de Portimão aprovou o lançamento do concurso público para finalizar o Pavilhão Gimnodesportivo da Boavista, que se encontra inacabado e votado ao abandono há mais de uma década. Está em causa um investimento de 1,3 milhões de euros.



"Não faz sentido ter um espaço com um grande potencial e não aproveitá-lo", refere ao CM Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, adiantando que o pavilhão ficará apto "para diversas modalidades".



A autarca realça que os equipamentos existentes no concelho já não chegam para dar resposta "aos pedidos dos clubes e associações", devido "ao incremento da prática desportiva".



A empreitada tem um prazo de execução previsto de oito meses, a contar da data de adjudicação. O pavilhão, que ficará dotado de uma bancada com capacidade para 480 espectadores e de condições para acolher competições desportivas internacionais, terá um campo de jogos com uma área de 40 por 20 metros, apetrechado de piso em madeira.



A empreitada abrange também a construção de três salas multiusos e de uma para musculação. Haverá igualmente um espaço dedicado à ginástica rítmica, segundo consta do projeto. A inauguração do pavilhão deverá ter lugar no segundo semestre de 2019, ano em que Portimão ostentará o título de Cidade Europeia do Desporto.



O Pavilhão Gimnodesportivo da Boavista fica localizado próximo da principal via de comunicação da cidade de Portimão, a V6, e da linha férrea. O edifício inacabado foi alvo, há alguns anos, da pintura das paredes exteriores de forma a minimizar o seu aspeto degradado.