1,36 milhões para obras no Castelo de Monsaraz

Apoio financeiro comunitário atribuído a projeto chega a 75% dos custos orçamentados.

Por Pedro Galego | 09:33

Já arrancaram as obras de requalificação do Castelo de Monsaraz, que permitem finalizar a recuperação estrutural das muralhas da vila medieval e criar um percurso pedestre no interior e no exterior do monumento, junto à Barbacã, com ligação ao Centro Interativo da História Judaica em Monsaraz. O projeto tem um valor de 1,36 milhões de euros, 75 por cento dos quais financiados por fundos comunitários.



Segundo o município de Reguengos de Monsaraz, as intervenções têm como objetivo "recuperar e preservar o património, mas também assegurar a sua promoção e dinamização, valorizando-o e reforçando a cultura como um fator de desenvolvimento". As obras, que vão demorar cerca de um ano e prometem dar nova vida a Monsaraz, integram ainda a reabilitação do caminho da Barbacã exterior e reabertura da Porta Sul do castelo e a sua ligação à Barbacã Sul, bem como a recuperação do pátio da Casa da Inquisição e a sua união ao castelo, entre outras intervenções. As obras vão permitir aos visitantes circular em volta de todo o castelo, algo que não é possível na atualidade.



"Com a implementação deste projeto resolvem-se as necessidades prementes de consolidação dos paramentos do castelo, articulando-se esta operação de conservação com a restituição à vila histórica de uma parte muito significativa do antigo caminho das fortificações exteriores", frisa a autarquia. As fortificações estão classificadas como Monumento Nacional desde 1946, tendo sido aumentada a sua abrangência em 1971 a todo o conjunto medieval intramuros da vila. Recebe cerca de 80 mil visitantes por ano.