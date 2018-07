Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um ferido e 13 pessoas assistidas em incêndio em loja de Portimão

O alerta para o incêndio foi dado à 01h59.

07:30

Um incêndio numa loja de material elétrico num centro comercial em Portimão, esta madrugada, obrigou a que 14 pessoas tenham sido assistidas, a maioria por inalação de fumo, segundo a proteção civil.



O alerta para o incêndio foi dado à 01h59, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada ao hospital e 13 outras foram assistidas no local por inalação de fumos.



"As pessoas foram retiradas apenas por precaução porque havia muito fumo no local. O fogo foi rapidamente extinto", disse.



"O incêndio começou numa loja de material elétrico de um centro comercial em Portimão e não se propagou a outros espaços, mas como havia muito fumo houve necessidade de evacuar o edifício de 12 andares que fica por cima das lojas, que estão situadas na cave", explicou.



Segundo o CDOS, os trabalhos estão em fase de conclusão, mas às 06h20 ainda estavam no local 68 operacionais, com o auxílio de 24 veículos, para fazer a ventilação dos espaços.