14 pessoas detidas pelo crime de desobediência após segunda renovação do Estado de Emergência

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que 14 pessoas foram detidas por crime de desobediência, até às 17h00 de domingo, no âmbito do terceiro período do estado de emergência, em vigor desde as 00h00 de sábado.



Foram ainda encerrados 22 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas no mesmo período.

Num comunicado, o Ministério da Administração Interna informou que no primeiro período, entre 22 de março e 2 de abril, registaram-se detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais. "No segundo período, que vigorou entre os dias 3 e 17 de abril, registaram-se 184 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 432 estabelecimentos comerciais", informou o organismo.