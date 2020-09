A mala de viagem que a PSP apreendeu na zona de bagagens das chegadas do aeroporto de Lisboa, na quinta-feira, e que continha 32,350 kg de cocaína avaliados em 1,5 milhões de euros, veio no porão de um avião vindo de São Paulo, Brasil.



Ao que o CM apurou, a descoberta foi feita durante uma operação realizada pela Divisão do Aeroporto da PSP, que escolheu o voo vindo daquela cidade brasileira. A investigação foi entregue à Unidade Nacional de Combate ao Tráfico da PJ.

