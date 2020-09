1,5 milhões para obras em estradas no Algarve

A Infraestruturas de Portugal (IP) iniciou os trabalhos de reparação e beneficiação do pavimento nas estradas que integram a rede da Subconcessão do Algarve Litoral. No total, as intervenções abrangem uma extensão de 130 quilómetros, representando um investimento de 1,5 milhões de euros.Segundo a empresa pública, as obras têm como objetivo "restabelecer as condições mínimas de segurança em troços da responsabilidade da subconcessionária Rotas do Algarve Litoral", dado "o incumprimento contratual por parte da subconcessionária na execução dos trabalhos".Além da beneficiação do pavimento, será efetuada a substituição e reparação da sinalização, horizontal e vertical. Os trabalhos têm um prazo de execução de quatro meses, segundo revela a IP.No primeiro trimestre deste ano, os encargos brutos com a Concessão Algarve atingiram os 20,6 milhões de euros. As receitas provenientes das portagens na A22 (Via do Infante) só cobriram 20% dos custos. Em relação a igual período de 2019, as receitas caíram 30%, passando de 7,7 para 5,4 milhões de euros. Assim, o défice para o Estado cifrou-se em 15,2 milhões euros, revela o relatório sobre as Parcerias Público-Privadas da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos.No Sotavento, serão intervencionados troços da EN125, EN270, EN396 e EN398. No Barlavento, vão ser realizadas obras no IC1, EN124, EN124-1, EN266, EN268 e EN395(IC1).As obras vão implicar o condicionamento de trânsito, com a circulação a efetuar-se de forma alternada à passagem no local dos trabalhos.