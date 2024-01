155 pessoas retiradas de creche no Barreiro

Um princípio de incêndio numa creche do Barreiro, ocorrido na manhã desta quarta-feira, obrigou à retirada de 155 pessoas - a maior parte crianças com menos de seis anos -, que tiveram de ser recolhidas no local pelos pais e encarregados de educação.O alerta foi dado pelas 09h45, quando foi detetado fumo a sair de um aparelho de ar condicionado do colégio O Início, que integra a Sociedade Democrática União Barreirense - Os Franceses.Para o local foram enviados 14 operacionais dos bombeiros, INEM e PSP, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido. No entanto, foram detetados picos de corrente elétrica que obrigaram ao encerramento da creche durante o resto do dia de ontem, segundo informação do Comando Sub-Regional de Setúbal da Proteção Civil. Foi acionado o piquete da E-Redes.Segundo oapurou, o colégio só reabrirá quando o problema estiver resolvido, não sendo ontem certo que as crianças pudessem voltar já esta quinta-feira às instalações.