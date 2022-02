Wilson Gonçalves foi condenado a 16 anos de prisão pelo homicídio de Marcelo Correia, de 16 anos, na estação da CP da Reboleira, Amadora. O arguido vai ficar a aguardar em prisão preventiva até transitar em julgado.Marcelo Correia foi morto na sequência de uma guerra de gangs rivais da Linha de Sintra e de Chelas apesar de não estar relacionado com nenhum dos grupos. O jovem tinha 16 anos quando foi morto à facada a 1 de outubro de 2020. Na origem deste ataque estiveram "umas bocas" . O grupo contou em tribunal que cruzaram-se com Marcelo, que passava na estação da Reboleira com um primo, e rodearam-no. Agrediram-no e mataram-no com três facadas. Wilson Gonçalves, de 17 anos, terá sido o autor das facadas mortais e está a ser julgado por homicídio qualificado.