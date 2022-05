16 detidos em três horas pela PSP em Santo Tirso

A PSP deteve 10 mulheres e seis homens por venda de artigos contrafeitos, numa operação de fiscalização realizada entre as 11h00 e as 14h00 de ontem, em Santo Tirso.Segundo aquela força de segurança, foram apreendidos milhares de artigos suspeitos de serem contrafeitos, durante a operação que envolveu a Divisão de Investigação Criminal, a Unidade Especial de Polícia e a Divisão Policial de Vila do Conde, além de peritos e representantes legais de marcas registadas.Foi ainda realizada uma busca não domiciliária. Os detidos foram notificados para comparecerem hoje em tribunal.No espaço de três dias, a PSP deteve 33 suspeitos de venda de peças contrafeitas.