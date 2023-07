16 detidos por crimes de burla através do MB Way. Prejuízos ascendem aos 60 mil euros

Oito homens e oito mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 41 anos, foram detidos no mês passado por serem suspeitos da prática do crime de burla. Os ilícitos foram cometidos através da plataforma MB Way e os prejuízos ascendem aos 60 mil euros.

"Foi possível identificar um conjunto de suspeitos que, de forma fraudulenta e através da referida plataforma, se apropriavam de diversas quantias através de compras/pagamentos, levantamentos de dinheiro ou ainda acesso ilegítimo a dados bancários", explica a PSP num comunicado enviado às redações.





A operação policial, que contou com o apoio da GNR, decorreu em vários locais de Lisboa, Loures, Amadora, Évora e Portalegre. Foram efetuados 29 mandados de busca domiciliária, seis de busca não-domiciliária e quinze de detenção.Nas diligências foram apreendidas três armas de fogo, três armas de ar comprimido, cerca de quatro mil euros em notas e diversas peças em ouro avaliadas em cerca de cem mil euros.

Os detidos serão presentes perante a competente Autoridade Judiciária no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Loures.