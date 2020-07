16 meios aéreos não travam fogo em Pampilhosa da Serra

Mais de meio milhar de operacionais combatiam este sábado à noite um incêndio que eclodiu em Janeiro de Baixo, na Pampilhosa da Serra, e rapidamente se propagou a uma extensa área de floresta e mato. Enquanto houve luz, estiveram nas operações 15 meios aéreos, entre helicópteros e aviões ligeiros e médios, que se revelaram incapazes de segurar este incêndio que eclodiu numa das zonas mais sensíveis do País no que diz respeito a incêndios florestais.









O fogo começou na hora crítica - por volta das 13h00. E rapidamente se dividiu em várias frentes e a grande velocidade, muito por culpa do vento, por vezes com rajadas ciclónicas, que deram força às chamas.

Devido aos fracos acessos por terra, os bombeiros optaram por se espalhar pelas estradas e caminhos florestais da zona, mobilizando os meios e as forças para um combate de espera. No entanto, a constante mudança da direção do vento prejudicou o trabalho dos combatentes. A preocupação dos bombeiros foi afastar as chamas das habitações dispersas naquele maciço montanhoso. “Estávamos na piscina e viemos cá ver o que se estava a passar”, disse uma mulher em férias na zona. Os habitantes das aldeias do concelho da Pampilhosa da Serra já estão “habituados” aos incêndios nesta altura do ano. “É uma tristeza”, declarou Manuel Sousa, de Janeiro de Baixo. Este sábado, em que o calor apareceu em força, a proteção civil registou no País mais de sete dezenas de incêndios que mobilizaram perto de dois mil operacionais.