Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

160 crianças retiradas às famílias em 2017

No total, foram detetadas mais de 15 mil novas situações de perigo e quase 70 mil crianças foram acompanhadas.

08:30

As comissões de proteção retiraram, em 2017, 160 crianças ou jovens à família por estar em causa a sua vida ou integridade física.



No total, foram detetadas mais de 15 mil novas situações de perigo e quase 70 mil crianças foram acompanhadas. Destas novas situações, 45% devem-se a casos de negligência.



Quase dois mil casos estão relacionados com exposição a violência doméstica. Apesar do aumento de situações comunicadas, o número de crianças retiradas diminuiu em relação a 2016, ano em que houve 299 situações registadas.