166 condutores caçados por dia ao telemóvel

A PSP e a GNR detetaram 166 condutores a usar o telemóvel a cada dia da semana passada. Este é o balanço da operação Phone Off, que envolveu as duas forças de segurança entre os dias 23 de fevereiro e 1 de março e que detetou 16 177 infrações , das quais 1164 por uso indevido do telemóvel.



O valor deixou surpreendidos os responsáveis: a média de 2020 foi de 63 casos por dia e as alterações ao Código da Estrada agravaram as multas desde o início do ano. Agora, a coima mínima é de 250 € - estas 1164 infrações renderam 291 mil euros - e dá direito a perda de carta durante um mês.



