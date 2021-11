17 anos de prisão para idoso que matou ex-companheira com dois tiros de caçadeira em Ovar

Manuel Rodrigues foi condenado a uma pena de prisão de 17 anos, esta manhã de sexta, pelo tribunal de Aveiro, por ter matado a ex-companheira, em Ovar, com dois tiros de caçadeira. O coletivo de juízes considerou que a maioria dos factos constantes na acusação pública ficaram provados. O arguido foi, por isso, condenado pelo crime de homicídio qualificado. No entanto, Manuel Rodrigues foi absolvido dos crimes de violência doméstica e de detenção de arma proibida, de que também estava acusado. Terá ainda de pagar uma indemnização de 85 mil euros ao filho da vítima.O caso aconteceu, em Julho de 2020, na avenida 29 Março, junto a uma associação mutualista Santa Maria, em Esmoriz, onde Arminda Monteiro, de 52 anos, trabalhava como cobradora de quotas. Foi nesse local que um homem, de 80 anos, matou a ex-companheira com dois tiros de caçadeira, à queima-roupa, o segundo quando a vítima já estava no chão.Segundo a acusação, depois de uma relação de 15 anos, o casal estava separado há cerca de dois meses. os conflitos provocados pelos ciúmes do arguido começaram a ser frequentes, até que a vítima decidiu terminar a relação. Manuel Rodrigues não aceitou a separação e esperou que a ex-companheiro chegasse ao local de trabalho. Confrontou a vítima e acabou por disparar dois tiros fatais de caçadeira. "Fui ter com ela para lhe mostrar a caçadeira e perguntar-lhe se tinha serrado os canos da arma. A arma disparou duas vezes por acidente, não sei o que aconteceu", explicou o arguido ao coletivo de juízes.Um bombeiro que estava no edifício da Associação Mutualista, por cima da caixa multibanco, a dar uma formação em primeiros socorros, ouviu os disparos e socorreu a vítima com manobras de reanimação.A mulher sofreu uma paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local pela equipa da VMER de Santa Maria da Feira. Manuel Rodrigues foi detido pela GNR de Esmoriz e entregue à polícia judiciária de Aveiro.