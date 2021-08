A PSP de Campo de Ourique, Lisboa, apreendeu 17 botijas de óxido nitroso (conhecido como a droga do riso) durante uma fiscalização a um aniversário.A intervenção ocorreu pelas 09h00 de segunda-feira, após relato de distúrbios.Além de pessoas a ingerirem álcool num café, os polícias encontraram participantes a encherem balões com óxido nitroso, para aspirarem o gás. O dono do café foi identificado e os artigos apreendidos. Foi feito o necessário auto para o Infarmed.