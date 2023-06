Um total de 17 carros estacionados foram vandalizados, na madrugada desta terça-feira, na avenida Infante D. Henrique, em Cascais, adiantou ao CM fonte da PSP. As vítimas apontaram dois suspeitos e um deles, de 29 anos, foi encontrado por agentes, nas imediações, e identificado.

O alerta para as autoridades foi dado pela 01h00. Os danos são vidros e espelhos retrovisores partidos. O suspeito, que não foi apanhado em flagrante, foi libertado pelas 04h00 e as vítimas deverão agora avançar com as queixas.