Um homem de 55 anos ficou ferido num incêndio no lar de idosos onde reside, em Macieira de Rates, concelho de Barcelos. O fogo, que deflagrou as 22h30 num quarto, obrigou ainda ao transporte de mais 16 utentes idosos ao hospital, para realização de exames.



No local estão diversos meios dos bombeiros de Barcelinhos, Viatodos, Famalicenses e Cruz Vermelha de macieira de Rates, apoiadas por duas equipas médicas das VMER de Barcelos e Famalicão

