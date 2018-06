Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

1700 escuteiros previnem incêndios porta a porta em Viana do Castelo

Proteção Civil recebe ajuda de escuteiros para tentar evitar ignições em época crítica.

Todos os escuteiros do Alto Minho vão participar numa campanha de sensibilização da população para o risco dos incêndios florestais. O trabalho no terreno, que vai ser feito porta a porta, em todo o distrito de Viana do Castelo, vai envolver cerca de 1700 escuteiros. Começa em julho e prolonga-se até setembro.



"O distrito de Viana do Castelo depara-se anualmente, em média, com mais de 1300 incêndios e um índice de simultaneidade elevado. Em 2017, cerca de 41% das ocorrências de incêndio rural tiveram causas negligentes, traduzindo-se em 78% da área ardida", explica o comandante de operações de socorro de Viana do Castelo, Marco Domingues.



A urgência em arranjar soluções para sensibilizar a população a reduzir as ignições levou à ideia de estabelecer parcerias com o Corpo Nacional de Escutas.



"Existem agrupamentos de escuteiros disseminados por todo o distrito de Viana do Castelo, num total de 28, e cerca de 1700 escuteiros. Será uma campanha porta a porta, no intuito de, através de forma mais próxima e mais pessoal, sensibilizar a comunidade rural, alertando-a para os riscos de incêndio, assim como reforçar a necessidade de adoção de comportamentos mitigadores de risco de incêndio", explicou o comandante.



Os escuteiros vão distribuir desdobráveis com recomendações à população, propositadamente durante a época do ano em que há mais ignições.



"Em julho será realizada com a intenção de abordar, particularmente, a comunidade residente. Em agosto será direcionada para a comunidade emigrante, que chega de férias, para que também adote comportamentos que reduzam o risco de incêndio florestal", especificou Marco Domingues.