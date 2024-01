O Ministério da Justiça vai lançar um portal informático para reclusos, que inicialmente funcionará nas prisões de Tires (feminina), Carregueira (no concelho de Sintra) e na prisão-escola de Leiria.





O acesso à internet é proibido nas prisões nacionais. O Governo quer agora, com a compra de 450 computadores financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência europeu, permitir que 1700 presos acedam a um portal. No mesmo será possível pedir consultas ou apoio jurídico e aceder a sites. Se a avaliação for positiva, o programa será alargado às outras prisões.