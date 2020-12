18 anos de prisão para jovem que matou cúmplice durante assalto a estaleiro em Vale de Cambra

Um homem, de 23 anos, foi condenado a uma pena a 18 anos prisão, pelo tribunal da Feira, por ter matado um cúmplice, durante um assalto um estaleiro, em Vale de Cambra, em Setembro de 2019. O arguido terá ainda de pagar uma indemnização de 125 mil euros à família da vítima.O coletivo de juízes considerou provado o crime de homicídio qualificado. No entanto, o tribunal da Feira absolveu o arguido do crime de furto.Segundo a acusação, arguido usou uma pedra e um barrote de madeira para agredir, de forma violenta, a vítima na cabeça, provocando-lhe a morte.Durante as investigações, foram encontradas, no quarto da pensão onde o arguido morava, as chaves da carro e do telemóvel vítima. Os inspetores da Polícia Judiciária encontraram, ainda, calças do suspeito com sangue da vítima.