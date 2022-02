18 anos de prisão para mulher que esfaqueou ex-companheira no Porto

quando esta se deslocava para o posto de trabalho.

Ana Miranda foi condenada esta quarta-feira a 18 anos de prisão por matar a ex-namorada Catarina Gonçalves, de 25 anos, com várias facadas no peito e no pescoço a 13 de março de 2021, no Porto.O homicídio foi cometido na rua, junto à casa da vítima