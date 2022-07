19 detidos por tráfico de droga no Grande Porto

Vários agentes do núcleo de Investigação Criminal da PSP de Matosinhos realizaram durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira uma megaoperação contra o tráfico de droga em vários pontos do Grande Porto, com principal incidência em Matosinhos.apurou que, até ao momento, 19 suspeitos, 13 homens e seis mulheres, foram detidos por de tráfico de droga. Foram apreendidas 4656 doses de haxixe e 297 doses de liamba. A PSP apreendeu ainda o suficiente para 369 doses de cocaína e uma quantidade de MDMA para cerca de 10 doses.As 22 buscas domiciliárias e três não domiciliárias resultaram ainda na apreensão de quatro automóveis, 11 386 euros, quatro armas de fogo, de diferentes calibres, munições, 26 telemóveis e seis balanças de precisão, assim como outros objetos relacionados com a venda direta de estupfacientes.Em abril houve cerca de 30 quilos de droga apreendidos, em Matosinhos, quando a PSP descobriu um laboratório de droga.Os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.