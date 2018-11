Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

18 milhões de euros para substituir torres eólicas em Vila do Bispo

Serão substituídos sete aerogeradores já obsoletos por seis novos e com maior capacidade de produção de energia.

Por José Carlos Eusébio | 08:49

Dezoito milhões de euros vão ser investidos na modernização do Parque Eólico de Picos Verdes II, no concelho de Vila do Bispo.



O processo de licenciamento ambiental encontra-se em consulta pública até ao dia 28 de dezembro, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente.



O parque, que funciona desde novembro de 2003, é atualmente constituído "por sete aerogeradores obsoletos que apresentam um elevado desgaste, elevados custos de manutenção e reduzido rendimento", segundo consta dos documentos em consulta.



O projeto, apresentado pela empresa Unit Energy Energias Renováveis, contempla a substituídos destes equipamentos antigos por seis novos e modernos, permitindo aumentar a potência instalada de 10,25 megawatts (MW) para 12,3 MW. As novas estruturas (torre mais pás) serão maiores do que as existentes, passando de 100 para 150 metros de altura.



"É igualmente de referir que os aerogeradores atualmente existentes não permitem a execução rápida e eficaz da paragem temporária dos aerogeradores, impossibilitando a implementação do protocolo de paragem temporária de aerogeradores na época critica de passagem de aves planadoras migratórias", revela o estudo de impacte ambiental.



Refira-se que este parque eólico integra um importante corredor migratório da avifauna, o que levou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas solicitar a implementação de um sistema de deteção de aves e paragem dos aerogeradores, de forma a reduzir a mortalidade de aves por colisão com os equipamentos.