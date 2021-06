Nuno Leopoldino, motorista da Uber, foi condenado a 19 anos de prisão por mandar matar a mãe em Queijas, Oeiras.O homem fez um acordo com o autor material do homicídio, um traficante de droga.Nuno Leopoldino, de 40 anos, propôs a Luciano Souza, de 39, um plano para matar Maria Helena Rodrigues.Em causa estaria uma dívida de droga de seis mil euros que o filho da vítima tinha com o traficante.