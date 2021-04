19 pessoas multadas por infração ao Estado de Emergência na Baixa do Porto

A PSP do Porto multou, esta quinta-feira e madrugada de sexta-feira, 19 pessoas no âmbito das medidas de controlo da pandemia da Covid 19, na Baixa do Porto. Tratou-se de mais uma operação da Polícia de Segurança Pública, entre as 12h00 de quinta-feira e as 02h00 de sexta-feira, que tinha como objetivo a prevenção e combate à criminalidade e fiscalização das medidas de controlo da Covid-19. Dessa forma, foram passados 19 autos de notícia por contraordenação, nomeadamente por consumo de álcool na via pública, violação do dever geral de recolhimento obrigatório, violação das normas de funcionamento de estabelecimento.

Na operação, foram ainda detidos dois homens, um por tráfico de droga e um outro por mandado para cumprimento de pena de prisão domiciliária.

Os detidos vão ser presentes a tribunal para aplicação das medidas de coação.