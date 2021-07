19 pessoas realojadas em Pousada da Juventude após incêndio em prédio de Lisboa

19 pessoas foram realojadas na Pousada da Juventude no Saldanha, gerida pela Câmara Municipal de Lisboa, após terem ficado sem casa devido ao incêndio que matou duas pessoas e provocou 11 feridos na rua Morais Soares, em Lisboa.Das vítimas mortais, uma era um homem de nacionalidade senegalesa. O fogo originou um grande aparato de operacionais no local. Cerca de 36 bombeiros estiveram no local, apoiados por 14 viaturas. Muitos moradores foram retirados das suas casas por precaução.O prédio ficou inabitável e vários moradores ficaram desalojados, revelou fonte bombeiros, que não conseguiu precisar o número exato esta sexta-feira à noite.O incêndio terá começado no rés do chão. As causas estão a ser investigadas pelas autoridades competentes.