1900 condutores mandados para casa durante operação da PSP em Lisboa

O a PSP de Lisboa mandou para casa 1900 condutores na Operação "Transição Segura", entre as 17h00 de dia 2 de maio e as 17h00 deste domingo.Num comunicado enviado às redações, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa informou que deteve detida uma pessoa por desobediência ao Estado de Emergência e duas outras por falta de carta de condução durante a operação realizada para garantir a transição do Estado de Emergência para a Situação de Calamidade.No total foram abordadas 13.500 pessoas e verificadas 20 mil viaturas.A operação envolveu 848 agentes da autoridades.Segundo fonte da PSP, foram ainda fiscalizadas as zonas ribeirinhas e as áreas circundantes às praias.