20 anos de prisão por matar chefe dos Carreiros do Monte na Madeira

Homem foi condenado pelos crimes de homicídio agravado e posse de arma proibida.

Por Lusa | 10:01

O homem acusado de matar com seis tiros Norberto Gouveia, o responsável pela Associação dos Carreiros do Monte, na Madeira, foi esta terça-feira condenado a 20 anos de prisão por homicídio agravado e posse de arma proibida.



O arguido, de 53 anos, foi condenado pelo tribunal Central da Madeira, Funchal, por crimes cometidos a 11 de janeiro de 2017.



Norberto Gouveia era o presidente da Associação dos Carreiros do Monte, os condutores dos carros de cesto da Madeira, que foi atingido por uma pistola, 6,35 mm, "na cabeça, pescoço, e coluna".



Na origem do crime terão estado, segundo a acusação, "conflitos laborais". O arguido terá de pagar 120 mil euros de indemnização à viúva e duas filhas de Norberto Gouveia.



Segundo o coletivo, não ficou provado que a vítima roubasse a associação, conforme dizia o arguido.