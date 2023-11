A batota com as análises às águas poderá ter colocado em risco milhares de pessoas, pelo menos em Trás-os-Montes. Quem o diz é a PJ de Vila Real, que esta quarta-feira avançou para o terreno, com uma megaoperação, com buscas em pelo menos uma dezena de autarquias e municípios. Suspeita-se que o Laboratório Regional de Trás-os-Montes se dedicava a uma atividade fraudulenta.









