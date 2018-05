Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

20 mil perderam pontos na carta

Autoridades já retiraram título de condução a 59 pessoas.

Por João Tavares | 08:02

Condução sob efeito do álcool ou ao telemóvel; transposição do traço contínuo; desrespeito pelo sinal Stop ou semáforo; excesso de velocidade. Estas são as infrações rodoviárias que mais têm contribuído para a retirada de pontos na carta de condução. Um sistema que já levou à cassação por parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária da carta a 59 condutores. Outros 98 processos caminham atualmente no mesmo sentido.



Estes números, divulgados ao CM pela ANSR, reportam ao período entre 1 de junho de 2016 - altura em que este sistema entrou em vigor - e 30 de abril passado. Ao todo, os 12 pontos atribuídos a cada condutor já foram retirados a 157 condutores, consoante a gravidade das infrações que cometeram.



Ao todo, 20 340 condutores já perderam pontos. Quase metade (9641) ficaram sem dois pontos, 6784 perderam seis, enquanto 3542 viram ser-lhes retirados quatro pontos da carta. Segundo a ANSR, oito dos 59 condutores sem carta decidiram impugnar judicialmente a decisão da cassação do título de condução, tendo uma das decisões - já transitada em julgado - sido depois mantida pelo tribunal.



Dos 34 condutores que já ficaram sem oito pontos, onze já frequentaram uma ação de formação de segurança rodoviária, que é obrigatória quando os condutores atingem esse patamar. Outras seis pessoas - com três pontos ou menos - foram notificadas pela ANSR para fazer um novo exame de código. Um deles reprovou e outros dois não compareceram.