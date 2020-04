200 reclusos autorizados a sair durante 45 dias devido à pandemia de coronavírus

O diretor-geral das prisões, Rómulo Mateus, concedeu cerca de 200 saídas precárias de longa duração (45 dias) a reclusos, no âmbito da lei que está a colocar na rua mais de dois mil presos como medida de contenção da Covid-19 nas prisões.Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou aoque o processo de saída dos reclusos beneficiados com estas "licenças de saída extraordinária" começou na sexta-feira e deverá acabar este domingo.Ao que oapurou, os reclusos tiveram até à ultima terça-feira para mostrar interesse em aceder a estas precárias de longa duração. Até aqui, as saídas precárias ao dispor dos reclusos eram de curta duração (três dias, e autorizadas por um diretor de cadeia), ou de longa duração (entre quatro e seis dias, com o deferimento dado por um juiz de execução de penas).A mesma fonte oficial dos Serviços Prisionais disse aoque, entre 11 e 17 de abril, saíram das prisões 1100 reclusos ao abrigo do perdão generalizado de penas, tendo sido remetidos já para o Governo e Presidência centenas de processos de reclusos para avaliação de indultos de penas, que levarão à saída de mais presos.Um recluso de 68 anos, que cumpria uma pena de 3 anos de cadeia por condução com álcool, morreu este sábado na prisão do Montijo. Fonte oficial dos Serviços Prisionais disse que o preso era seguido pelos médicos. O cadáver vai ser alvo de teste à Covid-19.A Liga dos Chineses em Portugal está indignada com o juiz Paulo Registo (o mesmo do E-Toupeira e que julgará Rui Pinto), que terá escrito num despacho "vírus chinês", para se referir à Covid-19. Escreveu uma carta ao Conselho Superior da Magistratura.