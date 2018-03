Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada por camião

Vítima sofreu um forte impacto, que lhe terá causado a morte imediata.

Por M.C. | 09:20

Uma mulher, de 52 anos, morreu esta quarta-feira à tarde atropelada por um camião quando caminhava na rua em Vialonga, Vila Franca de Xira. O acidente ocorreu pelas 15h20, no largo da Granja.



O condutor do pesado, que circulava só com o trator, não terá visto a mulher e atropelou-a. A vítima sofreu um forte impacto, que lhe terá causado a morte imediata.



Técnicos de uma Viatura Médica de Emergência do hospital de Vila Franca de Xira confirmaram o óbito.



A GNR está a investigar as causas do acidente.