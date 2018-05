Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspensas buscas para encontrar homem desaparecido na praia do Malhão

Alerta foi dado às autoridades por um amigo este domingo.

Por Lusa | 21:49

As autoridades suspenderam às 20h45 desta terça-feira as buscas para encontrar o homem que desapareceu no domingo na praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), disse à agência Lusa fonte da Polícia Marítima.



"As buscas vão ser reiniciadas na quarta-feira, às 07h00, com meios da Autoridade Marítima Nacional, e a área de buscas vai ser alargada até Vila Nova de Milfontes, incidindo também na zona terrestre", adiantou o comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho.



Segundo o capitão do porto de Sines, os meios envolvidos esta terça-feira nas operações de busca foram idênticos aos de segunda-feira, um helicóptero da Força Aérea, uma corveta da Marinha, meios e elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, da Capitania do Porto de Sines, da Polícia Marítima de Sines, dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes, o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e a GNR.



O homem, de 27 anos, de Ervidel, concelho de Aljustrel, desapareceu no domingo, após ter caído ao mar quando pescava com um grupo de amigos numa falésia a sul da praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, no distrito de Beja.



O alerta para o desaparecimento do homem foi dado às autoridades por um elemento do grupo por volta das 20h15 de domingo, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.