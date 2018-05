Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói armazém com produtos chineses na Batalha

Fogo não se propagou a edifícios contíguos.

Por Lusa | 07:25

Um incêndio destruiu esta quinta-feira um armazém com produtos chineses na freguesia de Casal da Amieira, Batalha, sem causar vítimas, adiantou à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



De acordo com a fonte, o alerta para o incêndio no armazém, situado junto ao IC2 (via rodoviária que liga Lisboa ao Porto), foi dado às 03h45.



O fogo no armazém, que está situado numa zona industrial, não se propagou a edifícios contíguos e entrou em fase de resolução cerca das 06h20.



Segundo o CDOS de Leiria, o armazém ficou destruído, tendo a cobertura abatido.



No local estavam, às 06h30, 57 operacionais, com o auxílio de 18 veículos.