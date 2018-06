Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autópsia adensa mistério na morte de padre de Leiria

Sacerdote de 38 anos foi encontrado sem vida.

Por Tânia Laranjo | 09:31

Amorte do padre Marco Paulo Brites, de 38 anos, que era pároco em Maceira, Leiria, continua por esclarecer. Adensa-se o mistério, depois da autópsia, que ontem se realizou, não ter sido conclusiva.



Não há sinais de agressões, mas também não é claro que a morte tenha sido natural. Os médicos vão agora fazer exames complementares, designadamente para perceber se o pároco foi envenenado ou se tomou qualquer substância antes de morrer afogado.



Certo, para já, é que o pároco terá morrido ao início da manhã. O corpo foi encontrado pelas 9h30 de anteontem, numa praia selvagem de Porto de Moel, e aparentava estar há pouco tempo na água. Estava vestido com roupa escura e tinha nos bolsos dinheiro e as chaves de casa. O carro, esse, mantinha-se à porta de casa, em Arnal, Maceira.



Sabe-se também que na noite anterior o pároco esteve reunido com vários paroquianos. Saiu pelas 23h30 e deu conta de que tinha um assunto pessoal para tratar. Como é que chegou à praia é outro mistério que a Polícia Judiciária de Leiria agora tenta esclarecer.