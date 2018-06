Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esmagado por trator que conduzia em Guimarães

Por Lusa | 19:49

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta terça-feira esmagado pelo trator que conduzia em Santa Leocádia de Briteiros, Guimarães, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas.



Segundo a fonte, o acidente deu-se pelas 18h00, numa estrada municipal, tendo o trator caído de uma altura "de dois a três metros" e capotado.



"O condutor ficou debaixo do trator e o óbito foi declarado no local", acrescentou.



No socorro, estiveram 15 homens, apoiados por cinco viaturas.



A GNR tomou conta da ocorrência.