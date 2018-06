Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida fica em prisão preventiva

Homem matou o amante durante um encontro amoroso, em Casais da Arruda.

Por J.C.R. | 08:49

O homem que matou o amante durante um encontro amoroso, em Casais da Arruda, Torres Vedras, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



Pedro Vasconcelos, de 53 anos, foi detido no domingo, em Vila Nova de Milfontes, depois de fugir com o carro da vítima.



O caso remonta a sexta-feira, quando a vítima se deslocou até à casa do homicida.



No dia seguinte, a mulher deu o alerta para o desaparecimento do marido, que viria a ser encontrado amarrado a uma cadeira, no interior da casa do assassino, que terá asfixiado o amante com as próprias mãos.



Pedro Vasconcelos vai responder por homicídio e furto de uso de veículo.



Já está na cadeia de Lisboa.