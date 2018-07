Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco bombeiros feridos no incêndio na Celtejo

Desconhecem-se ainda as causas do incêndio, em Vila Velha de Ródão.

Cinco bombeiros ficaram feridos sem gravidade no incêndio que deflagrou no domingo em Vila Velha de Ródão, onde mais de 70 bombeiros permanecem ao início da manhã desta segunda-feira nas operações de rescaldo, segundo a proteção civil.



De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, os feridos não inspiram cuidados.



Cerca das 08h30 participavam nas operações de rescaldo 73 bombeiros, apoiados por 33 viaturas, de corporações dos distritos de Castelo Branco e Portalegre.



Do distrito de Castelo Branco estavam elementos das corporações da Covilhã, Sertã, Fundão, Castelo Branco, Penamacor, Oleiros, Proença-a-Nova, Idanha-a-Nova, Vila velha de Ródão e Cernache do Bonjardim, enquanto do distrito de Portalegre estavam bombeiros das corporações de Ponte Sor, Castelo de Vide, Nisa, Gavião e Elvas.



O fogo deflagrou cerca das 14h00 de domingo num parque de armazenamento de madeira no exterior da empresa de celulose Celtejo, em Vila Velha de Ródão.



Desconhecem-se ainda as causas do incêndio.